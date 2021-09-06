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Посол в РФ: Россия и Пакистан скоро начнут строительство газопровода "Пакистанский поток"

Уже состоялись два раунда коммерческих переговоров, отметил Шавкат Али Хан

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Пакистан вскоре приступят к строительству газопровода "Пакистанский поток". Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Пакистана в Москве Шавкат Али Хан.

Он напомнил, что 28 мая был подписан протокол о строительстве газопровода "Пакистанский поток". "Затем состоялось два раунда коммерческих переговоров, и обе стороны очень удовлетворены достигнутым прогрессом. Я не знаю деталей, но большая часть вопросов решена. Как только будут разрешены остающиеся вопросы, появится дата начала строительства. Я могу сказать, что мы очень близки к этому", - подчеркнул дипломат.

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Север - Юг" ("Пакистанский поток") протяженностью около 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд куб. м газа в год было подписано между Россией и Пакистаном в октябре 2015 года. Коммерческие соглашения стороны должны были подписать в 2016 году, а сдать объект планировалось к 2018 году, однако сроки реализации проекта уже несколько раз переносились. 28 мая 2021 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан подписали документ, который позволит в ближайшее время начать практическую реализацию проекта строительства газопровода "Пакистанский поток".

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