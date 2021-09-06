Правительство окажет поддержку Чечне в развитии АПК, образования и туризма

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство поможет Чеченской Республике обеспечить развитие промышленности, здравоохранения, образования, культуры, туризма и сельского хозяйства, сказал вице-премьер Александр Новак на торжественном собрании, посвященном Дню республики.

"Уважаемый Рамзан Ахматович, <...> вы и ваша команда все делаете для развития Чеченской Республики, для улучшения качество жизни людей, <...> для развития в целом отношений в регионе, для сохранения единства России, вы уже многое сделали - вы восстановили Грозный, вы восстановили республику, вы много сделали для социально-экономического развития республики. <...> Впереди еще много работы, многое нужно сделать для комплексного социально-экономического развития Чеченской Республики. Мы вместе, я буду помогать, и правительство РФ для того, чтобы обеспечить развитие промышленности, здравоохранения, образования, культуры, туризма, сельского хозяйства", - сказал он, обращаясь к главе республики Рамзану Кадырову.

В свою очередь, Кадыров отметил, что народы Чечни крепко связано идеей мира и созидания, которую оставил первый президент республики Ахмат Кадыров. Руководитель региона напомнил, что именно Ахмат Кадыров в 2002 году собрал первый съезд народов Чечни.

День гражданского согласия и единения - один из главных праздников для Чеченской Республики. Указ о его праздновании был подписан в 2002 году главой администрации региона, а в последующем и первым президентом республики Ахматом Кадыровым.