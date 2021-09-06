На сбалансированность бюджета Саратовской области направят 1,1 млрд рублей

ТАСС, 6 сентября. Дотацию на сбалансированность бюджета в размере 1,1 млрд рублей выделят Саратовской области в 2021 году, следует из распоряжения правительства, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить в 2021 году из федерального бюджета бюджету Саратовской области дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 1 100 000 тыс. рублей", - говорится в документе.

В марте сообщалось, что правительство РФ поручило Министерству финансов России предоставить бюджету Саратовской области дотации для обеспечения его сбалансированности.

В 2021 году дефицит бюджета Саратовской области составит 11,2 млрд рублей. Доходы в 2021 году достигнут 113,7 млрд рублей, расходы - 124,9 млрд рублей. По данным регионального министерства финансов, ожидается поступление средств из федерального бюджета на сумму 40,2 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для больных коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь на дому. Также регион получит 3,2 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ на досрочное завершение в текущем году программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной до 2025 года.