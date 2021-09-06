Движение по Северо-Восточной хорде могут открыть в 2022 году ко Дню города

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Северо-Восточную хорду (СВХ) могут целиком открыть для движения транспорта раньше намеченного срока, ко Дню города в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Из девяти участков, которые проходят в городе, построено, с учетом сегодняшнего открытия [участка СВХ между Ярославским и Открытым шоссе], уже восемь. Остался один участок, который соединит Ярославку и Дмитровку. По плану она (Северо-Восточная хорда) должна быть закончена до конца следующего года, но стараемся, чтобы запустить ее уже ко Дню города следующего года", - сказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Он добавил, что СВХ в 2023 году будет продлена в районе Некрасовка до строящейся по поручению президента РФ федеральной трассы Москва - Нижний Новгород - Казань. Таким образом, Северо-Восточная хорда соединит трассы Москва - Санкт-Петербург и Москва - Казань, разгрузит ЦКАД, центр города, а также свяжет семь городских магистралей и 15 улиц.

"В городе создается, по сути дела, новый транспортный каркас, состоящий из четырех серьезных магистралей, хорд, которые соединяются между собой. Северо-Восточная хорда достраивается, Юго-Восточная хорда, в основном, в пределах города будет построена до конца следующего года, Южная рокада до развязки [на ул.] Верхние Поля будет построена в 2022 году, в 2023 году будет закончена развязка на МКАД. Можно сказать, что в 2023 году будут построены все участки всех хорд, которые находятся внутри города. А дальше будем уже продлевать эти магистрали, соединять [их] с федеральными и городскими [трассами]", - заключил мэр.

Движение по четвертой, Северо-Западной хорде было открыто в 2019 году. Протяженность четырех хорд составит 138 км. Они повлияют на транспортную доступность 73 районов города, включая десятки кварталов реновации, а также на загруженность МКАД, ТТК, межрайонных дорог и свяжут между собой вылетные магистрали столицы.