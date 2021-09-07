МЭР подготовило правила мониторинга реализации Единого плана достижения наццелей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ разработало проект постановления правительства, которое формирует систему управления достижением национальных целей развития РФ на период до 2030 года. В документе, который размещен для общественного обсуждения (копия есть в распоряжении ТАСС), определены правила корректировки и мониторинга реализации Единого плана достижения наццелей.

Согласно проекту, профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение показателей наццелей. Задачи по мониторингу наццелей и их показателей, в том числе рассмотрению докладов о достижении национальных целей предлагается отдать на уровень президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"На Минэкономразвития, согласно проекту, будет возложена функция методического обеспечения по вопросам, связанным с достижением наццелей. Кроме того, МЭР совместно с Росстатом и заинтересованными ведомствами должно будет актуализировать федеральный план статистических работ, включив в него показатели Единого плана. Согласно проекту правил, Единый план будет формироваться на такой же период, что и среднесрочный прогноз социально-экономического развития (включая текущий год), а также на плановый период до 2030 года", - сообщили ТАСС в министерстве.

В текстовой части плана должна содержаться оценка текущей социально-экономической ситуации, определение условий и факторов достижения наццелей, вызовов и рисков при их достижении. Единый план будет синхронизирован с госпрограммами и инициативами социально-экономического развития РФ, а также показателями оценки эффективности деятельности глав регионов. "Таким образом, Единый план будет формироваться как "переходный" документ между наццелями и конкретными инструментами реализации, устанавливать приоритеты работы правительства по достижению наццелей", - сообщили в Минэкономразвития.

Непосредственно разрабатывать план будет Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами, институтами развития и организациями. Исполнение Единого плана предлагается мониторить на базе уже создаваемой системы мониторинга достижения наццелей на основе ГАС "Управление", в том числе на основе интеграции и обмена данными с иными информационными системами. Раз в полгода, в соответствии с поручением президента, Минэкономразвития будет готовить доклад о реализации плана, который будет направляться в правительство РФ на согласование и рассматриваться президиумом Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Корректировка плана будет происходить ежегодно. Соответствующие предложения будет формировать Минэкономразвития на основе предложений отраслевых ведомств, отчетов о реализации нацпроектов и госпрограмм, а также результатов мониторинга достижения показателей наццелей. После согласования профильными вице-премьерами их будет рассматривать президиум Совета.

Комментарии экспертов

Создаваемая система мониторинга и управления реализацией Единого плана отражает роль самого этого документа, который фактически становится центром координации всего социально-экономического развития страны, считает первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович.

"С одной стороны, создаваемая система позволит достаточно детально и оперативно (как минимум ежеквартально) оценивать прогресс по каждому из направлений, в том числе в регионах. С другой стороны, она будет избавлена от избыточной детализации, связанной с нюансами текущего исполнения национальных проектов и госпрограмм. Важно еще и то, что индикаторы достижения национальных целей не могут быть достигнуты "по инерции", они требуют скоординированных действий всех уровней власти, и сквозная система мониторинга дает возможность управлять этим процессом", - сказал Покатович ТАСС.

"Важно отметить, что раньше персональную ответственность за реализацию национальных проектов в своих регионах несли губернаторы. При этом значительную часть ресурсов и мероприятий они не контролировали (либо из-за распределения полномочий, либо из-за ограниченности доходов бюджета). Теперь федеральный центр разделит ответственность с регионами", - считает директор центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХиГС Дмитрий Землянский.