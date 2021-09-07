Власти Крыма рассматривают страны Африки как перспективный регион для сбыта пшеницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Крым рассматривают страны Африки как перспективный рынок сбыта сельхозпродукции, в первую очередь пшеницы. В настоящее время поставки осуществляются в Египет, Ливию, Судан и Нигерию, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров - министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

"Мы рассматриваем страны африканского континента как перспективное направление для сбыта сельхозпродукции, в частности пшеницы. В 2020 году в страны Африки из Республики Крым экспортировались зерновые культуры: в Египет - 94,6 тыс. тонн, Нигерию - 5,02 тыс. тонн, Ливию - 53,03 тыс. тонн", - сообщил Рюмшин.

Он отметил, что сотрудничество будет взаимовыгодным. Обсуждаются вопросы поставок в Крым продукции из ряда африканских стран. "Мы открыты к сотрудничеству и с другими странами Африки", - подчеркнул Рюмшин.

По его словам, экспорт зерна в 2021 году будет зависеть от валового сбора зерновых в Крыму и ценовой конъюнктуры на продукцию на внешних рынках.

Глава республики Сергей Аксенов в августе сообщил, что аграрии Крыма намолотили 1,5 млн тонн зерновых - на 48% больше показателя 2020 года. Урожайность зерновых культур превысила урожайность прошлого года на 37%. Убрано более 561 тыс. га зерновых культур, что на 5% больше в сравнении с прошлым годом.

В 2020 году аграрии Крыма собрали 1 млн тонн зерновых культур при потребности полуострова в 300 тыс. тонн. В 2019 году сельхозпроизводители полуострова собрали около 1,7 млн тонн зерна.