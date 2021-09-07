Таможенная подкомиссия одобрила снижение и обнуление экспортных пошлин на ферросплавы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила снижение экспортных пошлин на ферросплавы, а также обнуление по некоторым их видам, говорится в сообщении Минэкономразвития и Минпромторга. Соответствующий проект постановления Минэкономразвития внесло в правительство РФ.

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала инициативу о снижении экспортных пошлин на ряд ферросплавов и карбонильное железо, решение по которым принималось в конце июня. По отдельным позициям пошлины планируется обнулить", - отмечается в сообщении. Министерства уточняют, что такое решение принято по просьбе российских производителей в связи с изменениями цен на международных рынках.

Участники заседания подкомиссии подчеркнули, что снижение соответствующих экспортных пошлин позволит поддержать производство ферросплавов и занятость на предприятиях, отмечается в сообщении.

На сколько могут снизиться пошлины

Ферросплавы необходимы для выплавки углеродистой и легированной стали. Экспортная пошлина на феррохром может составить 5%, но не менее $57, $109 или $134 за тонну в зависимости от спецификации металла, на ферросиликохром - 5%, от $71 за тонну, на ферромарганец - 5%, но не менее $49 за тонну.

Также предлагается отменить ставки вывозных пошлин на ферромолибден, феррониобий, ферровольфрам, ферротитан и железо в порошке.

К чему приведен снижение

"Снижение пошлин будет способствовать сохранению существующих темпов роста выпуска и экспорта продукции и позволит в намеченные сроки реализовать планы инвестиционного развития компаний, например, строительство нового цеха по производству средне- и низкоуглеродистого ферромарганца на АО "Саткинский чугуноплавильной завод", - приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга Виктора Евтухова. Замминистра пояснил, что необходимость корректировки экспортных пошлин продиктована зависимостью российских производителей от импортного сырья и экспортной ориентированностью отрасли.

Заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев добавил, что проведенный двумя ведомствами совместный анализ финансового состояния отрасли черной металлургии выявил появление под воздействием внешней конъюнктуры "рисков для производства ряда продукции". "По сравнению с июньскими данными, на основе которых принималось решение о введении пошлин, сегодня ситуация изменилась <...> В результате выработали позицию, которая учитывает производственный аспект и специфику экономики каждого предприятия", - резюмировал Ильичев.

2 сентября министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, что министерство видит основания для снижения ставок экспортных пошлин по некоторым видам металлопродукции - в частности, по чугуну, ферросплавам и алюминию. Министр отметил, что пошлина действует до конца декабря, таким образом, принятие решения по снижению пошлин придется на конец года.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.