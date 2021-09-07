Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 8 месяцев выросла на 72%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь - август 2021 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 827,6 млрд руб., следует из отчетности кредитной организации.

Прибыль до уплаты налога также выросла в 1,7 раза и превысила 1 трлн руб.

В августе чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении - до 106 млрд руб.

Кредитные портфели банка

За август корпоративным клиентам было выдано 1,4 трлн руб., с начала года - более 8,7 трлн руб. (на 5% выше уровня восьми месяцев прошлого года на 5%). Корпоративный кредитный портфель вырос в августе на 0,4% и на 1 сентября превысил 15,9 трлн руб.

Частным клиентам в августе выдано кредитов на сумму 520 млрд руб., при этом объем выданных потребительских кредитов стал рекордным за всю историю банка - 275 млрд руб. Выдачи ипотечных кредитов в августе составили 237 млрд руб. Всего по итогам восьми месяцев частным клиентам выдано 3,7 трлн руб., что в 1,6 раза больше, чем год назад.

Совокупный кредитный портфель банка вырос в августе на 1,1% и достиг 25,8 трлн руб. на 1 сентября 2021 года.

Средства физических лиц в августе увеличились на 0,6% и составили 16,2 трлн руб. Росту средств способствовало зачисление социальных выплат на детей в начале августа. Средства юридических лиц за август возросли на 454 млрд руб., или на 5,8% (в основном за счет средств на расчетных счетах) и на 1 сентября составили 8,3 трлн руб.

Чистый процентный доход по итогам января - августа составил 1 044 млрд руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 11,9%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов и портфеля ценных бумаг.

Чистый комиссионный доход вырос в годовом исчислении на 16,9% и составил 372,7 млрд руб. Главным драйвером роста остаются операции с банковскими картами и эквайринг, на которые пришлось 72,5% прироста комиссионных доходов.

