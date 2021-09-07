Хабаровский край подписал соглашения на 14 млрд рублей во время ВЭФ

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края подписали во время Восточного экономического форума соглашения с общим объемом инвестиций порядка 14 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в эфире программы "Полный контакт" телеведущего Владимира Соловьева.

"Мы на ВЭФ суммарно подписали соглашения на 14 млрд инвестиций. Будем двигаться", - сказал Дегтярев.

Во время форума, в частности, Минвостокразвития, Хабаровский край и корпорация "ВЭБ.РФ" подписали соглашение о создании Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае, проект планируется завершить в 2024 году. Подписали также соглашения между властями Хабаровского края и группой ВТБ, стороны будут сотрудничать в реализации проектов строительства медицинских учреждений в Хабаровске и в Советской Гавани. Логистический центр Почты России и хабаровский аэропорт подписали соглашение, по которому центр станет частью инфраструктуры аэропорта, построят внешнюю и внутриаэропортовую подъездные автодороги. Подписали и другие соглашения.

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоялись Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.