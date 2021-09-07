АСВ в августе направило кредиторам ликвидируемых банков более 7,84 млрд рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) за август 2021 года направила на расчеты с 41,1 тыс. кредиторов 98 ликвидируемых банков более 7,84 млрд рублей против 9,3 млрд рублей годом ранее, следует из сообщения АСВ.

С начала 2021 года на расчеты с более чем 124,5 тыс. кредиторов 230 ликвидируемых банков агентство направило свыше 54,2 млрд рублей (за январь - август 2020 года - свыше 49,3 млрд рублей).

На 1 сентября 2021 года средний объем удовлетворения требований кредиторов 383 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 48,3% (47,1% годом ранее). На эту дату АСВ осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 346 кредитных организациях.