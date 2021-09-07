Госсовет Удмуртии увеличил доходы и расходы бюджета республики на 9,4 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии на заседании во вторник приняли поправки в закон об областном бюджете на 2021 год, согласно которым доходы и расходы увеличили на 9,47 млрд рублей, до 103,8 млрд рублей (рост на 10,4%) и 107,5 млрд рублей (рост на 9,6%) соответственно.

"В целом доходы и расходы бюджета 2021 года увеличиваются на 9,47 млрд рублей", - сказала и.о. министра финансов Удмуртии Вера Сухих.

Доходы таким образом увеличиваются до 103,856 млрд рублей, расходы - до 107,562 млрд рублей. Дефицит не меняется и составляет 3,706 млрд рублей. "Принятие настоящих поправок обусловлено необходимостью обеспечить в четвертом квартале 2021 года своевременную выплату заработной платы, предоставление соцподдержки в полном объеме, функционирование учреждений социальной сферы, выполнение программы и целевых показателей, предусмотренных национальными проектами и государственными программами", - добавила Сухих.

По ее словам, изменения связаны с безвозмездными поступлениями из федерального бюджета в размере 2,129 млрд рублей. Эти средства планируют направить на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, на создание мест в школах, на обеспечение комплексного развития сельских территорий, на ремонт дорог.

Доходная часть бюджета увеличивается на основании пересчета прогноза поступления налогов в 2021 году. "План по налогу на прибыль организаций предлагается увеличить на 3,115 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц - на 1,312 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - на 1,486 млрд рублей, по налогу на имущество организаций - на 690 млн рублей. В целом налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 6,603 млрд рублей. Также в качестве источника будет использована дотация, поступившая в июле месяце из федерального бюджета, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 700 млн рублей", - пояснила Сухих.

В июне депутаты Госсовета Удмуртии приняли во втором и окончательном чтении поправки в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласно которым доходы и расходы в 2021 году увеличились почти на 7,7 млрд рублей. Они составили 94,384 млрд рублей и 98,91 млрд рублей соответственно.