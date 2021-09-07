Чернышенко: у руководителей цифровой трансформации в регионах появится система мотивации

МОСКВА, 7 сентября./ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовит систему мотивации для руководителей цифровой трансформации (РЦТ) в субъектах России. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Там добавили, что Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России. В нем также принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Макcут Шадаев.

"Основные темы встречи - выполнение регионами плана по переводу социально значимых госуслуг в электронный формат. Также вице-премьер поручил Минцифры продумать систему мотивации для руководителей цифровой трансформации в субъектах России", - отметили в аппарате.

Как уточнил Чернышенко, до конца года полностью в электронный формат должна быть переведена 101 госуслуга. "Напомню всем регионам и ФОИВам (Федеральные органы исполнительной власти - прим. ТАСС), что работу по переводу госуслуг в электронный вид мы ведем по поручению президента и в интересах граждан страны. До конца 2022 года все массовые социально значимые услуги должны предоставляться в цифровом формате. Минцифры составлен план перевода, и мы отслеживаем ежемесячную динамику данной работы в разрезе всех субъектов. В августе стартовал запуск цифровых услуг первой очереди", - пояснил Чернышенко.

По словам вице-премьера, таким образом создана возможность для оказания в электронном формате еще 51 услуги. На данный момент регионы активно подключают их к Единому порталу госуслуг. "В рамках второй очереди, которая стартует с октября, появится возможность оказания в "цифре" 25 региональных и муниципальных услуг, еще столько же подключим с декабря в рамках третьей очереди", - отметил он.

Вопросы соблюдения графика

Замглавы Минцифры Олег Качанов обозначил регионы-лидеры и тех, кто не выдерживает график перевода. "Среди регионов-лидеров, подключивших больше 40 госуслуг из запланированных - Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Мурманская область, Республика Марий Эл, Смоленская и Калужская области. Самая низкая активность у Архангельской, Иркутской, Магаданской областей, республик Алтай и Карелия, Северной Осетии-Алании и ряда других. Они подключили всего по одной интерактивной форме", - отметил он.

По итогам совещания регионам дано поручение оперативно устранить отставание в графике и обеспечить до 1 октября предоставление 51 госуслуги в электронном виде. До 5 октября необходимо организовать подключение второй очереди госуслуг и до 1 декабря - третьей.

Федеральным органам исполнительной власти также поручено направлять в помощь субъектам методические рекомендации по переводу муниципальных социально значимых услуг в цифровой формат.