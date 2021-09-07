Мишустин поручит расширить сферы использования средств дорожных фондов

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер министр России Михаил Мишустин сообщил, что даст поручение о том, чтобы за счет средств из дорожных фондов можно было ремонтировать не только дорожное покрытие, но и трамвайное полотно. С такой просьбой к председателю правительства, находящемуся во вторник с рабочей поездкой в Саратове, обратились работники Кировского трамвайного депо.

"Здесь вопрос финансирования. Чтобы мы могли использовать средства, в том числе дорожных фондов, на то, чтобы ремонтировать не только дорогу, но и трамвайное полотно. Я по возвращении такое поручение дам, чтобы мы посмотрели и решили этот вопрос, в том числе нормативно. И, конечно же, будем это делать", - сказал Мишустин.

Работники депо также обратили внимание премьера на устаревшие инструкции и нормативы в этой сфере, на что глава кабмина отметил, что сегодня все нормативы, касающиеся в том числе общественного транспорта, должны быть согласованы с партнерами по ЕАЭС.

"Мы такой вопрос ставили глобально по общественному транспорту. Я знаю, что по срокам в первом квартале 2022 года должны принять это для всех членов ЕврАзЭС (прежнее название ЕАЭС - прим. ТАСС)", - сказал председатель правительства и пообещал по возвращении в Москву поручить ускорить решение этого вопроса.

Мишустин также поблагодарил работников депо за их труд.

Городской электротранспорт обслуживает МУПП "Саратовгорэлектротранс". В его составе два трамвайных и два троллейбусных депо. Кировское трамвайное депо было введено в эксплуатацию в 1935 году. Всего здесь работают 23 маршрута городского электротранспорта - 13 троллейбусных и 10 трамвайных. Ежедневно на линию выпускается 82 трамвая и 108 троллейбусов.