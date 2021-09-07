WSJ: "СПБ Биржу" в рамках IPO в США могут оценить в $2 млрд

ТАСС, 7 сентября. Инвесторы в рамках IPO могут оценить российскую биржевую площадку по торговле иностранными акциями "СПБ Биржа" в $2 млрд. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, "СПБ Биржа" уже в конфиденциальном порядке предоставила соответствующие документы американской Комиссии по ценным бумагам.

О планах площадки провести IPO в США в августе информировала газета "Коммерсантъ". По ее данным, в России биржа намерена разместиться на своей же площадке, а не на Московской бирже.