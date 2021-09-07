Мишустин в Саратове осмотрел новый технопарк и дал старт строительству ЦОД Сбербанка

САРАТОВ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин ознакомился во вторник во время рабочей поездки в Саратов с создаваемым в городе технопарком Almaz Digital, а также дал старт строительству центра обработки данных (ЦОД) Сбербанка.

Во время осмотра площадки, в ходе которого главу правительства сопровождали спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Минпромторга Денис Мантуров, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что новый ЦОД станет крупнейшим в России и третьим по мощности центром в Европе, а также одним из лучших в мире по безопасности. Затем Кузнецов предложил Мишустину дать команду на старт строительства. По словам топ-менеджера, первый этап возведения будет завершен в течение 15-18 месяцев.

Затем премьер перешел на стенд госкорпорации "Ростех", где ознакомился с продукцией предприятий "Алмаз" и "Контакт", в частности, СВЧ-усилителями, использующимися в космической и авиационной промышленности, и системами газовой безопасности для промышленности и животноводческих комплексов. Также главе правительстве рассказали о проекте центра коллективного проектирования, который в том числе откроет российским предприятиям удаленный доступ к системам автоматизированного проектирования. Мишустин в свою очередь поинтересовался, работает ли Ростех над созданием российского аналога таких систем. Представитель госкорпорации назвал это направление неотъемлемой частью работы.

На стенде компании "ЭР-Телеком" Мишустину рассказали о проектах в области искусственного интеллекта для систем "умный город" и "умный дом" и цифровизации различных отраслей промышленности. Также там был представлен созданный компанией образец робота-пса.