Глава ЛНР заявил, что единая экономическая зоны позволит увеличить потенциал Донбасса

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Создание единого экономического и таможенного пространства на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) позволит увеличить потенциал Донбасса. Об этом во вторник заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Задача достаточно сложная, потому что, чтобы выполнить эту задачу, нам необходимо очень активно поработать и привести к единообразию наше налоговое законодательство, наше таможенное законодательство и иные нормативные правовые акты, которые регулируют отношения в этих сферах деятельности. Такое решение принято, потому что, объединяя экономики республик, мы в общем и целом увеличиваем потенциал Донбасса", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Увеличивая свой экономический потенциал, ДНР и ЛНР будут "двигаться в направлении повышения качества жизни" жителей Донбасса, отметил Пасечник.

В понедельник главы ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства и о подписании в ближайшее время договора о едином таможенном пространстве. Они приняли программы скоординированного социально-экономического развития ДНР и ЛНР на 2022-2024 годы. Согласно этим программам, в течение предстоящих трех лет в республиках планируется увеличить среднюю зарплату в целом по экономике в 2,3 раза, до 35 тыс. рублей, а среднюю пенсию - в 1,3 раза, до 13,8 тыс. рублей. В бюджетной сфере средняя зарплата должна достигнуть 29 тыс. рублей. Таким образом, предполагается увеличить размеры пенсий и социальных пособий до уровня, сопоставимого с аналогичными выплатами в Ростовской области России и гарантированно превышающего уровень Украины.