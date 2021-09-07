Эксперт: дефицит микросхем в мире может продлиться и в 2023 году

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров автомобилестроительного концерна Daimler Ола Каллениус не исключает, что дефицит микросхем, подрывающий производство автомобилей в мире, может продлиться в 2022 и даже в 2023 году. Такое мнение глава концерна, в который входит автогигант Mercedes-Benz, высказал на открывшемся во вторник в Мюнхене международном автосалоне IAA Mobility, сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

"Производители микросхем говорят, что со структурной точки зрения это продлится и в 2022 году, а затем постепенно станет лучше", - отметил Каллениус. Это означает, что дефицит будет ощущаться и в 2023 году, но "надеюсь не в такой степени, в какой мы испытали его в последнюю пару месяцев", сказал он.

COVID-19 стал, по словам главы концерна, "стресс-тестом" и создал "пробку" на пути развития автомобильной промышленности, и "пройдет некоторое время, прежде чем все снова начнет двигаться вперед". "Но мы извлечем уроки из этого стресс-теста и еще более детально рассмотрим все уровни цепочек поставок, чтобы сделать систему более надежной", - добавил Каллениус.

Глобальный дефицит микросхем, который сказывается в ряде отраслей, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые приставки, а также с увеличением спроса на автомобили.

Проблема усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству чипов, а также из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.