Акт приема-передачи платформы "Северный полюс" планируется подписать 1 июля 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/.Акт приема-передачи ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс", которая строится на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, планируется подписать летом 2022 года. Об этом сообщил во вторник генеральный директор верфей Александр Бузаков в докладе министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову.

"25 сентября мы получаем питание с берега и начинаем швартовые испытания, в марте следующего года платформа уходит на заводские ходовые испытания, которые будут недолгими, а 1 июля планируется подписать акт приема-передачи", - сказал Бузаков.

Козлов также добавил, что испытания судна, намеченные на весну 2022 года, будут проходить в Балтийском море. "На результаты исследований ученых, которые будут работать на платформе, мы будем очень сильно полагаться при развитии наших северных территорий", - отметил министр.

Контракт на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" между Росгидрометом и "Адмиралтейскими верфями" (Петербург) был заключен весной 2018 года. Строительство ЛСП позволит возобновить практику отправки годичных дрейфующих экспедиций "Северный полюс", прерванную из-за климатических изменений в начале 2000-х годов. Для разработки исходных технических требований к проекту был проанализирован опыт по организации, проведению и результатам исследований дрейфующих станций "Северный полюс" за всю историю их существования. В результате этого анализа был найден оптимальный вариант плавучего сооружения для долговременного базирования научно-исследовательских обсерваторий. 18 декабря 2020 года состоялся первый спуск платформы на воду.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство выделит более 1 млрд рублей на достройку арктической платформы "Северный полюс", заводские ходовые испытания которой должны начаться в 2022 году. До этого директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Петербург) Александр Макаров сказал на итоговой сессии, что в институте надеются на завершение строительства платформы до 2023 года. Также до завершения строительства начнут готовить научную программу, в которой будет задействована платформа. Программа будет скоординирована с российскими и зарубежными партнерами ААНИИ.

"Мы делаем задел на много лет вперед. После запуска платформы лаборатории будут работать непрерывно, и задача через 10-15 может измениться, поэтому судно создано таким образом, чтобы лаборатории можно было легко дооборудовать под новые задачи. Проект программы исследований готов, при его разработке мы использовали накопленный ранее богатый опыт по организации дрейфующих станций ААНИИ. Мы также использовали и международный опыт, в частности, экспедиции Mosaic - она год дрейфовала у Северного полюса. Наш институт принимал участие в этом международном проекте. Наши зарубежные коллеги тоже с большим интересом смотрят за возможностью круглогодичной работы в Арктике на нашей платформе, я надеюсь, что у нас получится организовать совместные исследования", - сказал журналистам Макаров.

В сентябре президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, предложил в качестве важной инициативы в рамках председательства РФ в Арктическом совете организовать международную экспедицию в высокие широты Арктики. Он отметил, что базой для экспедиции должна стать дрейфующая ледостойкая платформа "Северный полюс".

Возможности платформы

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ААНИИ, платформа сможет без привлечения ледоколов прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана до двух лет и возвращаться обратно в порт. Также это позволит проводить в Арктике долгосрочные эксперименты, обрабатывать информацию на месте и передавать результаты на континент.

Длина платформы составляет 83 м, ширина - около 22 м, а высота - более 11 м. Корпус судна способен выдерживать сжатия многолетних льдов, что подтверждено модельными экспериментами в ледовом бассейне. На борту будут обеспечены комфортные и безопасные условия работы и проживания членов экспедиции - 34 исследователей и 14 членов экипажа. Кроме того, на одной из палуб будет оборудована взлетно-посадочная площадка для вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.

Ледостойкая платформа разместит на своем борту 15 научных лабораторий, которые охватывают целый комплекс изучения природной среды Арктики: ионосферные наблюдения, геологические, химические и экологические исследования, исследования ледовых нагрузок и механики разрушения льда, исследования акустической томографии Арктического бассейна, исследование пограничного слоя и свободной атмосферы, магнитные и гравитационные исследования и многое другое.

В пресс-службе института отметили, что после выхода платформы "Северный полюс" на работу в арктической акватории на расстоянии 400-500 м от судна на дрейфующем льду будет разбит мобильный полевой лагерь с лабораторными домиками, где ученые смогут выполнять исследования в природной сфере. Сейчас в российской Арктике работают две постоянных базы: научно-исследовательский стационар "Ледовая база "Мыс Баранова", в составе которого 20 человек, а также Российский научный центр на архипелаге Шпицберген, где находятся 10 человек.