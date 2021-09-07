Регионы, через которые пройдет трасса М-12, хотят вместе развивать инфраструктуру туризма

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Регионы России, по территории которых пройдет скоростная трасса М-12, намерены совместно развивать придорожную туристическую инфраструктуру. Соответствующее соглашение между представителями Владимирской, Московской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана было подписано во вторник на форуме "Отдых Leisure 2021".

"Данное соглашение подписано пятью субъектами Российской Федерации, по территории которых будет проходить высокоскоростная автомагистраль. Наше соглашение направлено на то, чтобы с "Росавтодором", с Ростуризмом развивать инфраструктуру по данной дороге, формировать точки притяжения", - сообщил ТАСС директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Он пояснил, что на территории Нижегородской области будут находиться два съезда с трассы М-12, еще два - на ее административных границах. "Один из съездов напрямую ведет на Сарово-Дивеевский кластер - это Дивеево, это духовный центр России. Другой съезд сработает в сторону Выксы - это промышленный туризм, это центр современного искусства", - пояснил Яковлев.

Заместитель министра экономического развития Чувашии Денис Спирин отметил, что реализация соглашения послужит развитию межрегионального сотрудничества. "Соглашение дает возможность совместными усилиями составить интересные маршруты для движения вдоль трассы", - сказал он ТАСС.

Трасса М-12 является частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", в который также входят такие платные трассы как М-11 Москва - Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, III и IV участки) и обход Тольятти. Дорога пройдет через Нижний Новгород и соединит Москву и Казань. В апреле президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы - завершено до 2024 года.