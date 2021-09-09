Сессия "Влияние пандемии: новые вызовы для рыбнохозяйственного комплекса". Видеотрансляция

Пленарная сессия "Влияние пандемии: новые вызовы для рыбнохозяйственного комплекса" проходит в рамках IV Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

В мероприятии принимают участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, заместитель генерального директора, региональный представитель по Европе и Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Владимир Рахманин, директор по развитию Морского попечительского совета (MSC) Камиль Дерикс, министр рыболовства Фарерских островов Якоб Вестергорд, министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Кристиан Тор Юлиуссон, руководитель Союза рыбаков Норвегии Кьелль Ингебригтсен, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Модератор сессии - ведущий и корреспондент телеканала "Россия-24" Станислав Натанзон.

Участники мероприятия обсудят меры государственной поддержки отрасли: российские реалии и международный опыт, трансграничное сотрудничество и перераспределение внешних рынков сбыта, рассмотрят вопросы перехода на несырьевую модель и влияние локализации производств на развитие рыбохозяйственного комплекса России.