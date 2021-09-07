Меркель открыла международный автосалон IAA

МЮНХЕН, 7 сентября. /ТАСС/. В Мюнхене во вторник официально открылся 69-й по счету международный автосалон IAA Mobility, где представлены последние новинки легкового автотранспорта. Старт ему дала канцлер Германии Ангела Меркель.
Глава правительства ФРГ указала на то, что мобильность включает в себя самые разные сферы. "Мы в настоящий момент наблюдаем в условиях пандемии настоящий бум касательно спроса на велосипеды", - заметила она. По словам Меркель, особенную роль стали играть велосипеды на электрической тяге. Всего на выставке свою продукцию представляют около 600 компаний, в том числе впервые свыше 70 производителей велосипедов. Посетители имеют возможность опробовать последние в пределах всего Мюнхена.
Выставка в Мюнхене стала одним из первых крупных мероприятий такого рода, которые проводятся в Германии с начала пандемии коронавируса. "Этот автосалон является сигналом надежды", - сказала в этой связи Меркель. "Долгие месяцы пандемии были и остаются сложными, вирус унес человеческие жизни, требует от нас по-прежнему ограничений и терпения. И экономике пришлось столкнуться с действительно сложным временем", - отметила она. При этом Меркель подчеркнула, что германские автопроизводители "сделали многое" для недопущения распространения инфекции на своих предприятиях.
Акцент - на электромобилях
Основное внимание в этом году на выставке приковано к электрокарам. Руководители ведущих германских автопроизводителей перед визитом Меркель призвали политиков оказать компаниям больше поддержки в переходе на климатически нейтральные виды транспорта. Генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс, например, подчеркнул на выставке, что без достаточного количества экологически чистой электроэнергии не будет и мобильности с нулевыми выборами CO2. "Можно сделать гораздо больше для климатической реформы", - считает он.
Дисс призвал как можно скорее перейти на возобновляемые источники энергии. "Условием для декарбонизации транспортного сектора является наличие достаточного количества электричества, произведенного из энергии солнца и ветра", - сказал глава компании. Volkswagen представил в Мюнхене новый концептуальный электрокар ID LIVE. Как планируется, это небольшое, полностью на электрической тяге, авто, предназначенное для езды по городу, выйдет на рынок в 2025 году - на два года раньше, чем предполагалось. Изначально цена будет составлять около €20 тыс.
Глава Daimler Ола Каллениус со своей стороны призвал как можно скорее расширить сеть зарядных станций для электромобилей. В ближайшие годы на эти цели из госказны будет выделено €500 млн. Цель правительства Германии - к 2030 году довести число электромобилей в ФРГ до 14 млн.
Daimler привез на выставку свой первый полностью электрический седан марки Mercedes-Benz, получивший название EQS. Основным элементом внутреннего интерьера является огромный дисплей - приборная панель шириной около 1,4 м. Он состоит из трех небольших экранов и занимает практически все пространство под лобовым стеклом. Сзади установлены еще два дисплея для пассажиров. Daimler утверждает, что одной зарядки аккумулятора хватит, чтобы проехать до 770 км.
Стартапы
Среди экспонентов на IAA большое число компаний-стартапов. Среди них компания из Израиля CityTransformer, которая привлекла к себе большое внимание в ФРГ. Она показала мобильный двухместный электрокар, у которого при нажатии кнопки ширина сокращается с 1,4 м до 1 м, что значительно упрощает парковку в городе. Длина составляет чуть больше 2 м.
Как объяснил ТАСС представитель компании, выйти на рынок предполагается в 2023 году. Уже сейчас осуществляются предзаказы электромобиля. Стоить он будет немногим более €12 тыс. Одной полной зарядки хватит на 180 км. Электромобиль способен развивать скорость до 90 км/ч.
Международный автосалон IAA раньше проводился во Франкфурте-на-Майне и был известен как "Франкфуртский автосалон". Но в прошлом году было объявлено о том, что выставка больше не будет проводиться в этом городе, а впоследствии Объединение автомобильной промышленности Германии (VDA) приняло решение в пользу Мюнхена как нового места организации салона.