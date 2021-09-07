Меркель открыла международный автосалон IAA

МЮНХЕН, 7 сентября. /ТАСС/. В Мюнхене во вторник официально открылся 69-й по счету международный автосалон IAA Mobility, где представлены последние новинки легкового автотранспорта. Старт ему дала канцлер Германии Ангела Меркель.

Глава правительства ФРГ указала на то, что мобильность включает в себя самые разные сферы. "Мы в настоящий момент наблюдаем в условиях пандемии настоящий бум касательно спроса на велосипеды", - заметила она. По словам Меркель, особенную роль стали играть велосипеды на электрической тяге. Всего на выставке свою продукцию представляют около 600 компаний, в том числе впервые свыше 70 производителей велосипедов. Посетители имеют возможность опробовать последние в пределах всего Мюнхена.

Выставка в Мюнхене стала одним из первых крупных мероприятий такого рода, которые проводятся в Германии с начала пандемии коронавируса. "Этот автосалон является сигналом надежды", - сказала в этой связи Меркель. "Долгие месяцы пандемии были и остаются сложными, вирус унес человеческие жизни, требует от нас по-прежнему ограничений и терпения. И экономике пришлось столкнуться с действительно сложным временем", - отметила она. При этом Меркель подчеркнула, что германские автопроизводители "сделали многое" для недопущения распространения инфекции на своих предприятиях.

Акцент - на электромобилях

Основное внимание в этом году на выставке приковано к электрокарам. Руководители ведущих германских автопроизводителей перед визитом Меркель призвали политиков оказать компаниям больше поддержки в переходе на климатически нейтральные виды транспорта. Генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс, например, подчеркнул на выставке, что без достаточного количества экологически чистой электроэнергии не будет и мобильности с нулевыми выборами CO2. "Можно сделать гораздо больше для климатической реформы", - считает он.

Дисс призвал как можно скорее перейти на возобновляемые источники энергии. "Условием для декарбонизации транспортного сектора является наличие достаточного количества электричества, произведенного из энергии солнца и ветра", - сказал глава компании. Volkswagen представил в Мюнхене новый концептуальный электрокар ID LIVE. Как планируется, это небольшое, полностью на электрической тяге, авто, предназначенное для езды по городу, выйдет на рынок в 2025 году - на два года раньше, чем предполагалось. Изначально цена будет составлять около €20 тыс.

Глава Daimler Ола Каллениус со своей стороны призвал как можно скорее расширить сеть зарядных станций для электромобилей. В ближайшие годы на эти цели из госказны будет выделено €500 млн. Цель правительства Германии - к 2030 году довести число электромобилей в ФРГ до 14 млн.

Daimler привез на выставку свой первый полностью электрический седан марки Mercedes-Benz, получивший название EQS. Основным элементом внутреннего интерьера является огромный дисплей - приборная панель шириной около 1,4 м. Он состоит из трех небольших экранов и занимает практически все пространство под лобовым стеклом. Сзади установлены еще два дисплея для пассажиров. Daimler утверждает, что одной зарядки аккумулятора хватит, чтобы проехать до 770 км.