В Воронежской области запустили основное производство на заводе по переработке мяса

ВОРОНЕЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Технический запуск основного производства состоялся на крупнейшем в Воронежской области мясоперерабатывающем заводе компании "Агроэко" на территории опережающего развития (ТОР) "Павловск". Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВЭБ.РФ.

"На мясоперерабатывающем заводе в Павловске Воронежской области прошел технический запуск основной линии производства. В декабре 2021 года в Павловске Воронежской области откроется мясоперерабатывающий комбинат "Агроэко", который даст моногороду свыше 2 тыс. новых рабочих мест. Инфраструктуру для реализации инвестпроекта построил Фонд развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) совместно с правительством региона. На эти цели фонд выдал около 1 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, за счет средств МОНОГОРОДА.РФ уже введены в эксплуатацию сети водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения, отремонтирована дорога. Общая сумма инвестиции в проект составит 13,5 млрд рублей, к 2022 году на предприятии смогут перерабатывать 146 тыс. тонн мяса, к 2024 году объем переработки увеличат почти вдвое - до 278 тыс. тонн, планируется не менее 10% от общего объема продукции направлять на экспорт в страны Юго-Восточной Азии.

По данным пресс-службы ВЭБ.РФ, в запуске основной линии производства на заводе участвовали зампредседателя Государственной думы Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева и председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов.

"Завод "Агроэко" - важный объект для развития экономики города. Два года назад мы заложили первый камень в основание будущего комплекса, а сегодня запускаем основную линию предприятия. Открытие завода позволит создать свыше тысячи рабочих мест, привлечь в город новые инвестиции, и, что немаловажно - уменьшить отток населения", - цитирует пресс-служба Макиеву.

ГК "Агроэко" основана в 2009 году и является крупнейшим свиноводческим предприятием Воронежской области, занимает около 60% регионального рынка свинины. Планирует к 2022 году довести инвестиции в свиноводческие площадки в Воронежской области до 62,2 млрд рублей, завершив создание свиноводческого кластера с полной цепочкой производственного процесса. ТОР "Павловск" создана в 2018 году в моногороде Павловске Воронежской области для создания новых рабочих мест и снижения экономической зависимости от градообразующего предприятия "Павловск Неруд", которое разрабатывает крупнейшее в Европе месторождение гранита.