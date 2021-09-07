Экспорт Нижегородской области за семь месяцев вырос на 32%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Экспорт Нижегородской области за 7 месяцев 2021 года увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $3,19 млрд. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Такой рост - на 32% - произошел в первую очередь благодаря увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта, который вырос на более чем на 40% и превысил $2,3 млрд. Большая часть поставок относилась именно к промышленному экспорту", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что торговыми партнерами Нижегородской области за этот период стали 126 стран. В десятке ключевых внешнеэкономических партнеров - Белоруссия, Китай, Нидерланды, Бангладеш, Германия, Индия, США, Польша, Казахстан и Франция.

Более половины экспорта - машиностроительная продукция и минеральные продукты. Также востребована продукция химической и металлургической промышленности, продовольственные товары и сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.