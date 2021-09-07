Власти Коми досрочно погасили коммерческие кредиты региона

СЫКТЫВКАР, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми досрочно погасило коммерческие кредиты на общую сумму 8 млрд рублей, сообщил во вторник глава региона Владимир Уйба.

"Сегодняшнее видеообращение хочу начать с хорошей новости - Республика Коми досрочно погасила кредиты, привлеченные регионом от коммерческих организаций. Объем погашения составил 8 млрд рублей. Отмечу, что работа по снижению госдолга ведется постоянно. А об эффективности говорит тот факт, что с начала 2021 года государственный долг Республики Коми сократился на 4 млрд 100 млн рублей", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, размещенном на странице Коми в "ВКонтакте".

Согласно открытым данным республиканского Минфина, государственный долг региона на 1 сентября составил 31,770 млрд рублей, в том числе бюджетные кредиты из федерального бюджета на 19,604 млрд рублей. Заключено шесть соглашений с Минфином России со сроками погашения в 2029 и 2034 годах. Также у региона имеются государственные ценные бумаги на 12,166 млрд рублей.

Бюджет Коми на 2021 год утвержден с доходами 79,5 млрд рублей, расходами - на 89,1 млрд, дефицитом в 9,6 млрд рублей, его предельный размер - 15% от собственных доходов, покрывать планировалось за счет заимствований.

На 1 августа доходы бюджета региона составили 52,031 млрд рублей, в том числе собственные налоговые и неналоговые доходы - 43,124 млрд рублей, в том числе налог на прибыль - 27,587 млрд. Расходы исполнены на 54,056 млрд рублей.