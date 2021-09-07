Apple проведет осеннюю презентацию 14 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Американская компания Apple проведет 14 сентября онлайн-презентацию, на которой, вероятно, представит новую модель своего смартфона iPhone и несколько других новинок. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник.

Презентация начнется в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 мск) в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино. Она будет транслироваться в онлайн-формате на сайте Apple.

Как ожидается, Apple должна представить новые модели очередного поколения iPhone, который, вероятно, получит 13-й порядковый номер, а также новые умные часы Apple Watch Series 7. По традиции предварительный заказ должны открыть уже в первую пятницу после презентации, то есть 17 сентября, а начать продажи - через неделю после нее, 24 сентября.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.