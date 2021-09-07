Кабмин внес законопроект о согласовании с президентом действий с акциями организаций ОПК

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий специальные требования о согласовании с президентом сделок с акциями организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ опубликован в базе законодательной деятельности Госдумы во вторник.

"Законопроект устанавливает специальные требования в части согласования с президентом Российской Федерации отчуждения, возможности отчуждения или передачи в доверительное управление акций (долей в уставном капитале) организаций, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Сделки, совершенные без согласия, "ничтожны", следует из текста документа.

Документ предусматривает подготовку правительством РФ предложений о формировании перечня стратегически значимых организаций ОПК. Также законопроектом вносятся изменения в федеральные законы "О государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и "О государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в части необходимости согласования с президентом РФ предложений о совершении сделок.

"Законопроект не распространяется на сделки, совершаемые с акциями акционерных обществ, обращающимися на организованных торгах, на сделки между гражданами Российской Федерации, совершаемые с акциями (долями) хозяйственных обществ, а также на отношения, возникающие при принудительном отчуждении акций (долей) хозяйственных обществ в рамках исполнительного производства, или в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, или в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица)", - уточняется в пояснительной записке к документу.