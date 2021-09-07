Новый глава "ИнЭнерджи" обеспечит использование водорода в транспорте

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Тарасов назначен на пост генерального директора группы компаний "ИнЭнерджи", лидера российского рынка в области электрохимических технологий, крупнейшего разработчика и производителя водородных топливных элементов. На этом посту он намерен обеспечить технологический задел использования водорода в общественном транспорте, сообщили во вторник в пресс-службе "ИнЭнерджи".

"Наша компания разрабатывает универсальные решения, их востребованность на рынке будет расти с каждым годом. Моя задача - обеспечить технологический задел для применения водорода по целому ряду направлений, в том числе в общественном наземном и железнодорожном транспорте. Компания участвует в совместном проекте "Роснано" и департамента транспорта Москвы по созданию водоробуса, а также разработке решений для подвижного состава "РЖД", - приводит пресс-служба слова Тарасова.

На фоне планов по декарбонизации мировой экономики водородная энергетика становится одним из самых перспективных направлений на международном рынке, чему способствует экологичность и экономичность использования водорода. Электротранспорт на водородных топливных элементах уверенно занимает свою нишу в области грузовых и пассажирских перевозок во всем мире. Разработка отечественных водородных топливных элементов и масштабирование их производства в России - ключевые решения, которые определят развитие нового типа электротранспорта в нашей стране и позволят достойно конкурировать на мировом рынке.

"Трансформация научного потенциала в прибыльный бизнес - важная часть работы любой компании. Усиление команды "ИнЭнерджи", партнера "Роснано" по развитию водородной энергетики, таким профессионалом, как Дмитрий Тарасов, обеспечит повышение операционной эффективности и расширение продуктовой линейки "ИнЭнерджи". Развитие компании создаст условия для полной локализации производственного цикла водородного транспорта и соответствующей инфраструктуры. Основатель компании - Алексей Кашин - создал серьезный задел, и продолжит играть ключевую роль в проектах компании, направленных на научно-техническое развитие страны", - приводит пресс-служба слова председателя правления УК "Роснано" Сергея Куликова в связи с назначением.

С 2014 года Дмитрий Тарасов работал в контуре группы компаний "Калашников" и с 2019 года возглавлял группу в должности Генерального директора. Под его руководством было реализовано изменение модели RnD (исследований и разработок, Research and Development), развитие команды и внедрение первого в ОПК РФ сквозного управления потоком создания стоимости, развитие производства и запуск более чем 20 высокотехнологичных продуктов на рынок, Создание и внедрение экосистемы цифровых решений в производстве, продажах и RnD.