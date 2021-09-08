Более 2,6 тыс. разработок разместили на столичной платформе "Карта инновационных решений"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 2,6 тыс. разработок от 1,8 тыс. российских организаций размещены на онлайн-платформе "Карта инновационных решений", которая запущена в Москве год назад, в сентябре 2020 года. Об этом сообщила в среду вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Сегодня на платформе можно найти более 2,6 тыс. технологичных решений. Почти две трети из них созданы московскими компаниями. Основная часть проектов относится к сферам торговли, услуг, здравоохранения и безопасности. А в тройку самых популярных направлений входит искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

По данным портала, у каждого продукта на онлайн-платформе есть своя карточка. В ней указаны полезные свойства и преимущества, а также контакты разработчика. Часть учетных записей дополнена фотографиями, видеоматериалами и презентациями. Чтобы найти на платформе нужную разработку, следует открыть раздел "Каталог решений" и выбрать одну из сфер, среди которых "Торговля и услуги", "Туризм и отдых", "ЖКХ", "Здравоохранение", "Безопасность", "Образование и кадры", "Строительство и капитальный ремонт", "Социальное обеспечение", "Экология" и "Транспорт и мобильность".

При необходимости можно сузить критерии поиска, указав определенные теги. Например, в теме "Здравоохранение" есть возможность посмотреть отдельно приборы для оказания неотложной медицинской помощи или мониторинга здоровья пациентов, а в теме "ЖКХ" - системы с технологией умного дома или сервисы для контроля состояния инженерных коммуникаций.

Поиск инновационных решений настраивается и при помощи фильтров, таких как "Город", где должна быть зарегистрирована компания-разработчик. Также можно выбрать определенный тип технологии (искусственный интеллект, 3D-печать, BIM), рыночную нишу.

Среди примеров представленных проектов - основанная на дронах система складской инвентаризации, робот-симулятор пациента для обучения будущих врачей, умное зеркало для профилактики и коррекции дефектов речи у детей, робот-консультант, который может перемещаться по помещению и общаться с людьми.

Новые разделы

В этом году на онлайн-платформе, по данным портала, появился раздел "Городские запросы". Здесь столичные ведомства оставляют запросы на инновационные разработки, чтобы познакомиться с современными решениями. Направить запрос на поиск технологии могут столичные департаменты и подведомственные им организации, а откликнуться - любые российские технологические компании. Для этого предпринимателям нужно заполнить анкету, указав ИНН, описание решения, сферу его применения, и приложить ссылку на сайт, где будут доступны более подробные сведения.

Помимо этого, на "Карте инновационных решений" есть раздел "Спецпроекты". Это тематические обзоры российских и международных разработок. Пользователей платформы приглашают ознакомиться с подборками, посвященными решениям для умного города, инновациям в социальной сфере, лучшим мировым практикам по борьбе с распространением COVID-19, и другими.

В марте этого года раздел "Карта инновационных решений" стал доступен на портале Московского инновационного кластера. Оператором карты является Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.