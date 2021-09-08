{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цена газа в Европе превысила $660 за 1 тыс. куб. м

Начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщал, что предпосылок для снижения цен пока нет

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов 8 сентября преодолела отметку в $660 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября достигла почти $662 за 1 тыс. куб. м, или €54,6 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет.

Онлайн
Выступление Мишустина на Московском финансовом форуме. Видеотрансляция
Модератором пленарного заседания выступает председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров
Выступление Мишустина на Московском финансовом форуме.
Читать полностью