Цена газа в Европе превысила $660 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов 8 сентября преодолела отметку в $660 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября достигла почти $662 за 1 тыс. куб. м, или €54,6 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время на нынешнем уровне, предпосылок для их снижения пока нет.