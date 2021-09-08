Реестры мест на кладбищах могут появиться на порталах госуслуг к 2026 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ рекомендовало регионам провести к 2026 году инвентаризацию кладбищ и разместить на порталах государственных и муниципальных услуг созданные по ее итогам реестры мест захоронений. Соответствующий пункт содержится в распоряжении кабмина об утверждении Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы.

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"Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ в срок до 31 декабря 2025 года <...> с участием органов местного самоуправления обеспечить организацию инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание в субъектах РФ по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном портале правовых актов.

Ранее Минстрой России подготовил проект изменений в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". В частности, ведомство предложило к 2030 году ввести регулирование рынка похоронных услуг, повысить их прозрачность и доступность, в том числе за счет электронных реестров кладбищ и цифровых сервисов, которые упростят оформление документов для погребения. В министерстве предлагают установить единые требования к участникам этого рынка, местам захоронения, а также стандарты качества услуг, связанных с погребением.