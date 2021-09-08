Товарооборот Свердловской области с Белоруссией за I полугодие вырос почти на 40%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Товарооборот Свердловской области с Белоруссией за первые шесть месяцев 2021 года вырос почти на 40%, сообщил в среду в ходе онлайн-выступления на форуме "Экспортный марафон" в Екатеринбурге торговый представитель РФ в Белоруссии Юрий Золотарев.

"Товарооборот со Свердловской областью у Республики Беларусь [в 2021 году] увеличился почти на 40% и уже за шесть месяцев составляет $195 млн. При этом экспорт свердловчан на белорусском направлении увеличился на 50%, импорт Свердловской области из Республики Беларусь увеличился на 21,6%", - сказал Золотарев.

При этом он отметил, что по итогам 2020 года произошло падение товарооборота на 13-14%, показатель составил $292 млн. Область находится по итогам года на 14-м месте среди российских регионов по торговле с Белоруссией. "Это неплохая позиция, но я считаю, что Свердловская область достойна входить в топ-10 областей [по величине товарооборота]", - добавил торгпред.

Основные товары, которые экспортируются из Свердловской области, - медь и изделия из нее, черные металлы, оборудование, механические устройства, электрические машины, оптические, измерительные, медицинские приборы, каучук, резина, продовольственная продукция.

Золотарев отметил, что у белорусских торговых сетей очень востребованы различные виды круп, кондитерские изделия, консервы, рыба. По его словам, рост спроса на российскую продукцию, особенно продовольственную, возник еще в 2020 году на фоне значительного ослабления российской и белорусской валют по отношению к доллару и евро. "Это обеспечило конкурентоспособность российской продукции", - сообщил он.