Орешкин: политика США по стимулированию экономики привела к глобальной инфляции

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Политика США по стимулированию экономики привела к глобальной инфляции и дефициту бюджета 15% ВВП. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

"США два года подряд имеют дефицит бюджета 15% ВВП. Я думаю, когда такие цифры Антон Германович [Силуанов, министр финансов России] слышит, ему страшно становится. США, скорее всего, переборщили с размером стимулов, результатом чего является глобальная волна инфляции", - сказал Орешкин.

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема Московского финансового форума - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".