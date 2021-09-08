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Орешкин: политика США по стимулированию экономики привела к глобальной инфляции

По словам помощника президента России, "США переборщили с размером стимулов, результатом чего является глобальная волна инфляции"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Политика США по стимулированию экономики привела к глобальной инфляции и дефициту бюджета 15% ВВП. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

"США два года подряд имеют дефицит бюджета 15% ВВП. Я думаю, когда такие цифры Антон Германович [Силуанов, министр финансов России] слышит, ему страшно становится. США, скорее всего, переборщили с размером стимулов, результатом чего является глобальная волна инфляции", - сказал Орешкин.

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема Московского финансового форума - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".

Теги
СШАРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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