МЭР заложило в макропрогноз рост ВВП России в 2021 году на 4,2%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России (МЭР) заложило в макропрогноз рост ВВП РФ по итогам 2021 года на 4,2%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии Московского финансового форума.

"Наши доходы растут, мы улучшаем прогнозы. По поводу того, в кризисе мы или не в кризисе: по экономике 4,2% в этом году - минимальная оценка роста, которую мы сейчас в макропрогноз заложили", - сказал Решетников.

Министр подчеркнул, что российская экономика восстанавливается. Всплеск цен на сырьевые товары, по его словам, "уже отзывается в бюджете", принося дополнительные доходы.

Темпы роста

Темпы роста ВВП РФ по итогам года составят 4,2%, в 2022 году - 3%, в дальнейшем будут зависеть от эффективности инвестиционной политики, заявил журналистам Решетников.

"Есть некоторая у нас озабоченность, что темпы восстановления замедлялись с июне и в июле. Но мы рассчитываем, что те выплаты, которые в августе и сентябре уже прошли и проходят сейчас, дадут дополнительный всплеск спроса. И мы видим, что структура потребительского спроса сейчас меняется, все больше денег поступает на внутренний рынок, то есть потребляются отечественные товары, значительная часть добавленной стоимости идет в наши производства и вызывает рост производства. Поэтому по этому году 4,2% наша текущая оценка роста ВВП, по следующему году - 3% роста", - сказал министр.

Решетников отметил, что рост ВВП на 3% в будущем году "абсолютно однозначно просматривается". В 2022 году, по его словам, в связи с постепенным выходом из сделки ОПЕК+ будет восстанавливаться добывающий сектор экономики.

"Но, конечно, экономический рост 2023-2024 годов в 3% - это уже будет функция от наших усилий. От раскручивания маховика инфраструктурных инвестиций", - подчеркнул министр. В частности, по его словам, на инвестиции пойдут средства ФНБ. "Есть уже набор проектов, которые отобраны, мы сейчас прорабатываем механизм финансирования. Есть набор проектов, которые мы бы хотели дополнительно, которые экономически эффективны", - отметил Решетников.

Кроме того, по его словам, крайне важен рост частных инвестиций. "Он уже возобновился, по первому кварталу мы видим 7,3% роста. И рост к 2019 году - более 5%. Но нам очень важно, чтобы те ресурсы, которые в экономике появились благодаря мировой конъюнктуре, чтобы эти ресурсы были направлены на новые проекты и на ускорение реализации тех идей, которые у предприятий есть", - добавил министр.

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".