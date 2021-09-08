Решетников заявил, что рост цен на продовольствие в мире не завершен

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Общемировой рост цен на продовольствие по-прежнему не завершен, правительству РФ предстоит работать с этим, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии Московского финансового форума.

По его словам, в августе индекс цен продовольственных товаров "догнал и обогнал" индекс цен непродовольственных товаров.

"Надо понимать, что это единый процесс <…> Это естественная реакция мировой экономики на активную эмиссию, на бюджетный дефицит и на длительный период мягкой денежно-кредитной политики. И, к сожалению, это тот процесс, который точно не закончен. Даже в сегменте продовольствия мы видим, что в августе возобновился рост цен - и на пшеницу, и на подсолнечное масло. Все это подстегивается разными оценками урожая в разных регионах мира. Это то, с чем нам предстоит и дальше работать", - сказал Решетников.

Министр добавил, что для влияния на данную ситуацию реализуются монетарные меры, а также набор демпферов на продовольственном рынке. Полностью нивелировать ценовое давление в условиях открытой экономики не представляется возможным, отметил глава Минэкономразвития.

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".