Минфин на следующей неделе внесет в правительство проект бюджета на трехлетку

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин на следующей неделе внесет в правительство РФ проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Бюджет сбалансирован, бюджет определен по своим параметрам. Мы сейчас находимся с нашими министерствами и ведомствами в процессе доработки документов и на следующей неделе мы еще раз проведем обсуждение в правительстве и внесем его (проект бюджета) как окончательный документ в правительство РФ для рассмотрения", - сказал министр.

Бюджет на 2022-2023 годы планируется с небольшим профицитом, в 2024 году - с небольшим дефицитом, добавил он.