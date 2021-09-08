{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минфин на следующей неделе внесет в правительство проект бюджета на трехлетку

Бюджет на 2022-2023 годы планируется с небольшим профицитом, в 2024 году - с небольшим дефицитом, сообщил глава ведомства Антон Силуанов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин на следующей неделе внесет в правительство РФ проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Бюджет сбалансирован, бюджет определен по своим параметрам. Мы сейчас находимся с нашими министерствами и ведомствами в процессе доработки документов и на следующей неделе мы еще раз проведем обсуждение в правительстве и внесем его (проект бюджета) как окончательный документ в правительство РФ для рассмотрения", - сказал министр.

Бюджет на 2022-2023 годы планируется с небольшим профицитом, в 2024 году - с небольшим дефицитом, добавил он.

Решетников: новые подходы к контрольно-надзорной деятельности надо отработать к 2023 году
Глава Минэкономразвития отметил, что объявленное сегодня решение правительства о моратории на проверки малого и микробизнеса коснется ресторанов, небольших производств строительных материалов, салонов красоты и других видов малого предпринимательства
Читать полностью