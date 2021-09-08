Цены на алюминий подобрались к историческим максимумам и достигли $2 781 за тонну

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мировая цена алюминия продолжает расти после новостей о госперевороте в Гвинее, которая обеспечивает 20% мировых поставок бокситов. На торгах в среду цена поднялась до $2 781 за тонну на LME, свидетельствуют данные биржи.

При этом алюминий еще не побил исторический рекорд, достигнутый в феврале 2008 года, когда цена составляла $3 070 за тонну. В понедельник стоимость алюминия достигла максимума за 10 лет.

В конце прошлой недели лидер гвинейских мятежников Мамади Думбуя по национальному телевидению объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.

По словам аналитика "Финама" Алексея Калачева, цены на алюминий растут больше вследствие спекулятивных настроений, чем реальных опасений перебоев с поставками. Бизнесу "Русала", который получает из Гвинеи до 50% всех бокситов, также ничего не угрожает, уверен он. "Если бы что-то угрожало, акции "Русала" падали бы, а не росли", - сказал он. Сегодня бумаги "Русала" на Гонконгской бирже растут на 4,4%, до 6,87 гонконгского доллара.

Ранее лидер гвинейских мятежников Думбуя заверил иностранных инвесторов и партнеров в том, что новые власти страны выполнят свои обязательства, и призвал горнодобывающие компании продолжать их деятельность.

"Русал" использует бокситы с гвинейских активов для производства глинозема на своих глиноземных заводах в Ирландии и на Украине. Затем большая часть произведенного там глинозема поступает на российские заводы "Русала" для производства алюминия. "Русал" добыл на своих активах в Гвинее в 2020 году 7,435 млн тонн бокситов, что составило половину от его общей добычи этого сырья.