Utair с 3 октября начнет выполнять прямой рейс из Сочи в Ростов-на-Дону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 3 октября начнет выполнять рейсы из Сочи в Ростов-на-Дону. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика в среду.

По данным на сайте аэропорта Сочи, в настоящее время прямых рейсов в Ростов-на-Дону нет. Добраться до пункта назначения можно через Москву. Время в пути составит около 5,5 часов. Стоимость билетов - от 8,5 тыс. рублей.

"С 3 октября Utair начнет выполнять рейс Сочи - Ростов-на-Дону. Авиакомпания будет летать между городами по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Стоимость билетов - от 1 385 рублей. Вылет из Сочи в 11:30, из Ростова-на-Дону - в 17:50. "В осенне-зимнем расписании мы предусмотрели развитие маршрутной сети на юге. Сочи - один из самых популярных круглогодичных курортов России. В этом сезоне будем летать туда из 14 российских городов", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).