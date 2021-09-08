Минфин обсуждает с Центробанком использование средств ФНБ для комплекса в Усть-Луге

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин обсуждает с ЦБ возможность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного газа в районе Усть-Луги без влияния на параметры денежно-кредитной политики. Об этом на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Что касается Усть-Луги, то там речь идет об инвестировании нашего фонда в закупку импортного оборудования, эти деньги не будут работать на территории России и, соответственно, влиять на денежное предложение, поэтому мы сейчас обсуждаем вопрос с Центральным банком о том, чтобы реализация проекта "Усть-Луга" и использование средств ФНБ было возможно таким образом, чтобы не влиять на общие параметры денежно-кредитной политики", - отметил Силуанов.

В марте 2019 года "Газпром" и "Русгаздобыча" приняли решение о финальной конфигурации проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе поселка Усть-Луга (оператор - "Русхимальянс"). Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча".

Оставшийся после переработки природный газ будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди - в IV квартале 2023 года, вторые очереди - в IV квартале 2024 года.

"Русхимальянс" - компания, созданная для реализации проекта газоперерабатывающего завода в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги.