Авиакомпания S7 откроет в ноябре рейсы в Египет из еще нескольких регионов России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 в ноябре откроет прямые рейсы из нескольких регионов - Самары, Екатеринбурга, Уфы и Казани - в города - курорты Египта Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом говорится в сообщении компании. Все рейсы будут выполнять с периодичностью раз в неделю.

Рейсы из Самары в Хургаду компания запустит с 4 ноября, в Шарм-эш-Шейх - с 1 ноября; из Екатеринбурга в Хургаду с 5 ноября, в Шарм-эш-Шейх - со 2 ноября; из Уфы в Хургаду с 6 ноября, в Шарм-эш-Шейх - с 3 ноября и из Казани в Хургаду с 5 ноября, в Шарм-эш-Шейх - со 2 ноября.

Ранее компания анонсировала планы начать с 5 октября полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-аш-Шейх.