Глава ФНС допустил появление глобальной налоговой службы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Введение наднационального налогообложения приведет к появлению глобальной налоговой службы. Такое мнение высказал на сессии в рамках Московского финансового форума руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

"На глобальные вызовы в виде глобальных корпораций у нас есть ответ в виде глобального налогообложения. Но извините, я тогда и от администраторов добавлю, у нас еще идет и глобальное администрирование, никуда нам от этого не деться", - отметил Егоров.

По его словам, необходимо понять, на какие принципы нужно ориентироваться, чтобы заниматься администрированием адекватно, а не по политическим веяниям.

Также Егоров подчеркнул, что необходимо решить вопрос с предоставлением налоговых льгот. "Антиподом налоговой нейтральности является стимулирующая функция налогов. А если всем везде все одинаково, и ставка одинакова, как привлекать производство? Как определить, какие льготы допустимы?", - добавил глава ФНС.