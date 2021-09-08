Авиакомпания "Россия" объявила о запуске рейсов в Египет из восьми российских городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус" приступит к полетам в Египет из восьми городов РФ. Первые рейсы на курорты Красного моря будут выполнены уже 10 сентября, следует из распространенного в среду сообщения авиакомпании.

"В Хургаду лайнеры начнут выполнять полеты из Новосибирска (с 11 сентября), Нижнего Новгорода (с 10 сентября), Ростова-на-Дону (с 11 сентября), Тюмени (с 13 сентября) и Перми (с 10 сентября). В Шарм-эш-Шейх - из Новосибирска (с 18 сентября), Нижнего Новгорода (с 12 сентября), Краснодара (с 14 сентября), Челябинска (с 12 сентября) и Минеральных Вод (с 14 сентября)", - говорится в сообщении АК "Россия".

Отмечается, что рейсы по каждому направлению будут выполняться один раз в неделю на самолетах Boeing 737-800. Из Новосибирска полеты запланированы на лайнерах Boeing 474, самых вместительных в парке отечественных авиакомпаний. Билеты доступны для приобретения в сети региональных турагентств, сотрудничающих с туроператором "Библио-Глобус"; они продаются в рамках комплексного турпродукта, включающего перелет, трансфер, проживание в отеле и экскурсионные программы. По данным туроператора, загрузка первых рейсов из регионов составляет 80-90%, добавили в авиакомпании.

"Для граждан России, направляющихся в Египет, необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации на английском языке с наличием QR-кода. Сертификат принимается, если после введения второго компонента прошло 14 дней. В случае отсутствия сертификата - отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до времени вылета рейса. Кроме того, все пассажиры обязаны заполнить анкету (карточка здоровья) по прибытии в аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады", - отметили в авиакомпании.

В целях защиты от распространения коронавирусной инфекции в аэропорту и на борту воздушного судна пассажиры обязаны использовать маски, которые не разрешается снимать в течение всего полета, также отметили в АК "Россия".

АК "Россия" стала первым из отечественных перевозчиков, который возобновил рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы (с 9 августа).