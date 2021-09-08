В Самарской области утвердили программу субсидируемых авиаперелетов по 16 направлениям

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Программу субсидируемых авиарейсов по 16 направлениям утвердили в Самарской области, она начнет действовать с начала 2022 года, сообщил ТАСС руководитель регионального департамента туризма Артур Абдрашитов в кулуарах форума "Отдых Leisure 2021" в среду.

"Все направления у нас заявлены преимущественно с 1 января по 31 декабря 2022 года. Мы рассматриваем весь период - как высокий, так и низкий сезон. Ряд направлений - это буквально 20% из них - мы заявляем на период высокого туристического сезона. Это, преимущественно, северные районы, у которых сам сезон достаточно короткий, мы берем и Ханты-Мансийск, и Тюмень, Новый Уренгой, регионы Урала", - рассказал он.

Абдрашитов отметил, что для указанных регионов Самарская область может "в определенной степени заменить летний пляжный отдых", так как туристы могут отдохнуть на берегу Волги.

Ранее на форуме "Тур притяжения" в Самаре Абдрашитов сообщал, что готовится полетная программа субсидированных рейсов, по которой рассматривается 16 направлений. Он отмечал, что программа в том числе решит вопрос, связанный с логистикой между Самарой и другими городами, например, Воронежем и Ижевском.

За полгода турпоток в Самарскую область увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 739 тыс. человек. Траты туристов, посетивших область, выросли на 95% и достигли 3,2 млрд рублей. За 2020 год Самарская область приняла свыше 1,3 млн человек, в этом году власти ожидают увеличения до 1,5 млн туристов.