Минэнерго РФ: около 50% всей добычи нефти в стране имеет льготное налогообложение

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Почти половина добываемой в России нефти имеет льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), однако отрасль с лихвой окупает предоставленные государством стимулы. Об этом сказал замминистра энергетики Павел Сорокин, выступая на сессии Московского финансового форума в среду.

Согласно его презентации, в 2019 году Россия добыла 508 млн тонн нефти, в 2020 году - 456 млн тонн. Большая часть месторождений имеют налоговые стимулы по НДПИ как выработанные. "Примерно 50% добычи [нефти в России] льготируемая", - сказал Сорокин. Однако доходы бюджета от дополнительной добычи нефти, которая стала возможна благодаря стимулам [нефтяной отрасли], с лихвой ей покрываются за счет доходов, которые идут не только от смежников, перекрывая те льготы, которые предоставлялись", - заключил он.

Льготы в нефтянке позволили сгенерировать более 8,5 трлн инвестиций. С 2006 года налоговые стимулы позволили добыть дополнительно 1 млрд тонн нефти, что равно объему нефти, добываемому в России за два года, продолжал Сорокин.

Вопрос о сокращении в нефтянке налоговых льгот становится более острым на фоне того, что нефтяная рента в условиях декарбонизации экономики будет неуклонно снижаться, говорит он. По расчетам Минэнерго, к 2035 году ее размер в сценарии устойчивого развития может снизиться в десятки раз - с $48,5 до $3,6 за баррель.

О форуме

Московский финансовый форум проходит с 2016 года, на его площадке обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России. Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика: устойчивое развитие в условиях "новой нормальности".