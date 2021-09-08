Молочную ферму с вложениями в 400 млн рублей планируют построить в Курганской области

ТАСС, 8 сентября. Молочную ферму с инвестициями в 400 млн рублей и созданием нескольких десятков рабочих мест построят в 2022 году под Шадринском - вторым по величине городом Курганской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, в селах проживают около 40% населения. Область является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.

"Губернатор Вадим Шумков, агроинвестор Алексей Бобров и советник президента Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин подписали соглашение о строительстве в Курганской области крупной молочно-товарной фермы, она будет располагаться в селе Мальцево Шадринского района. <…> Молочно-товарная ферма рассчитана на 400 фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка. Запустить проект рассчитывают в 2022 году. На строительство фермы потратят 400 млн рублей, из них 70% - льготный кредит от Сбербанка и 30% - собственные средства инвестора ООО "Агро-клевер", - говорится в сообщении.

Бобров отметил, что новое оборудование и высокопроизводительное племенное поголовье на ферме обеспечат выручку на уровне 91 млн рублей и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней - порядка 10 млн рублей. А к выходу на проектную мощность в 2024 году здесь создадут 18 рабочих мест дополнительно, всего же на ферме будут трудиться 34 человека.

В пресс-службе добавили, что присутствовавший на подписании соглашения полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что такая ферма - крупный проект не только для Курганской области, но и страны. "Такие проекты важны для пополнения бюджета региона. А наличие в бюджете средств позволяет приводить в порядок социальные объекты, ремонтировать дороги и так далее", - приводят его слова в пресс-службе.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Однако регион стал первым, чью программу индивидуального развития согласовали.