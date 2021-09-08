ФАС возбудила дело против производителя ориентированно-стружечных плит

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении крупнейшего производителя ориентированно-стружечных плит (ОСБ) Kronospan. В 2021 году стоимость товара выросла более чем на 300%, сообщает пресс-служба ФАС.

"Рост стоимости этого товара в 2021 году составил более 300%. <…> Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что себестоимость производства ОСБ плит значительно не увеличилась, в отличие от цены. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний Kronospan продукцию. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Кроношпан Башкортостан", ООО "Кроношпан", ООО "Кроношпан ОСБ" и ООО "Кроношпан ГМХ", - отмечается в сообщении ФАС.

При установлении вины компании грозят оборотные штрафы.

Ориентированно-стружечные плиты используют, например, в отделке стен, оформлении кровли, установке чернового пола, возведении перекрытий и т.д. Плиты производят из остатков древесины, зачастую хвойных пород.

Ранее сообщалось, что ФАС начала проверки производителей строительных материалов и строительных компаний из-за резкого роста цен на материалы в 2021 году. В апреле ведомство возбудило три дела из-за признаков монопольно высокой цены на рынке плоского проката и одно дело из-за признаков антиконкурентного соглашения на рынке металлопроката.