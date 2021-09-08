Новые мощности крупнейшего в РФ молочного комплекса "Русмолко" запущены под Пензой

ПЕНЗА, 8 сентября. /ТАСС/. Открытие новых объектов крупнейшего в России молочно-товарного комплекса Русской молочной компании ("Русмолко") прошло в среду в Сердобском районе Пензенской области. Проект расширения комплекса до 7 200 голов дойного стада позволит увеличить производства молока до 100 тыс. тонн в год, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

"Мы уже производим 220 тонн молока в день, при полной мощности будет свыше 300 тонн, или более 100 тыс. тонн молока в год", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Русмолко" Суманты Кумара Де.

Компания приступила к проекту в 2019 году. На первом этапе был запущен комплекс на 5 200 голов дойного стада, в начале 2021 года в "Русмолко" приняли решение увеличить его до 7 200 голов. Проект предполагал запуск трех коровников на 4,7 тыс. мест, двух телятников на 900 мест, а также вспомогательных объектов. Как отмечается на сайте компании, совокупный объем инвестиций в проект составил 7 млрд рублей. Комплекс выйдет на проектную мощность в 2022 году.

По словам врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, на предприятии было создано около 500 рабочих мест. "Кроме этого есть еще и налоговая составляющая - только в бюджет Сердобского района поступает порядка 40 млн рублей. Если говорить обо всех уровнях бюджета, то более 540 млн рублей", - цитирует пресс-служба Мельниченко.

Русская молочная компания ("Русмолко") специализируется на производстве молока в России, а также развивает направления растениеводства и семеноводства. Производственные мощности компании расположены в Пензенской области.

"Русмолко" с 2012 г. реализует совместную инвестиционную программу с сингапурской компанией Olam International. В 2019 г. Olam увеличила свою долю в "Русмолко" до 100%, тем самым став единоличным владельцем российской компании.