Sual Partners настаивает на выплате дивидендов "Русала" за первое полугодие 2021 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Sual Partners, второй крупнейший акционер "Русала", обеспокоен систематическим нарушением прав миноритариев алюминиевого холдинга и настаивает на выплате дивидендов компании за I полугодие 2021 года. Об этом говорится в заявлении Sual.

"Sual Partners настаивает на выплате дивидендов за первое полугодие 2021 года. в соответствии с утвержденной дивидендной политикой, а также на ее соблюдении компанией в дальнейшем, что благоприятно скажется на акционерной стоимости "Русала" и улучшит ее инвестиционную привлекательность", - говорится в заявлении.

Sual считает, что "Русал" должен был и имел возможность выплатить своим акционерам $904,5 млн дивидендов, начиная с 2019 года, но не сделал этого.