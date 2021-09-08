Минэкономразвития считает эффективной экспортную пошлину на подсолнечник

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на подсолнечник показала эффективность: внутренние цены снизились на 13% при росте мировых на 12%, говорится в сообщении Минэкономразвития России.

"В министерстве экономики отмечают, что экспортная пошлина на семена подсолнечника уже показала свою эффективность: мировые цены - выросли на 12%, внутренние - снизились на 13%", - отмечается в сообщении.

Согласно решению, принятому правительством России в апреле, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за тонну). Для установления индикативной цены Минсельхозу РФ поручено постоянно мониторить рынок.