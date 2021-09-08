Власти Севастополя через суд вернули городу участки в курортной зоне на 500 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя через суд вернуло почти 50 участков, незаконно выделенных в заповедной зоне в курортном поселке Ласпи, общей стоимостью около 500 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе.

"По решению суда 49 земельных участков около лагеря "Ласпи" [в одноименном поселке на курортном Южном берегу Крыма] возвращены Севастополю. Участки являются землями лесного фонда, в украинский период незаконно выбыли из собственности города Севастополя и путем ряда сделок по купли-продаже перешли в собственность жителя города Ялты. Владелец имел намерение в дальнейшем продать эти участки по цене порядка 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что землю приобрели два частных лица "по поддельному распоряжению Севастопольской городской государственной администрации, затем 49 участков были проданы физическому лицу путем заключения нескольких договоров купли-продажи".

По данным правительства, в июне 2020 года городской департамент по имущественным и земельным отношениям подал иск в Балаклавский районный суд об истребовании участков. Тяжба проходила в несколько этапов. Райсуд вынес решение в пользу правительства города, апелляционная инстанция изменила его. Однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе решение первое решение, которым участки истребовали у физического лица, отменив судебный акт апелляционной инстанции.