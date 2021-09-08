МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Совкомбанк разместит биржевые облигации объемом 10 млрд рублей, спрос на выпуск в ходе сбора заявок от инвесторов превысил предложение в два раза. Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что книга заявок была открыта 8 сентября с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 8,1-8,2% годовых. Финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,1% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,35%. На фоне высокого спроса на облигации, который превысил предложение в два раза и сохранялся в течение всего периода букбилдинга, объем выпуска был увеличен с 7 до 10 млрд рублей. Техническое размещение состоится 10 сентября на площадке Московской биржи.

"Мы благодарны инвесторам за высокий интерес к нашим облигациям. Привлеченные средства Банк планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе финансирование органического роста кредитных портфелей", - сообщил заместитель председателя правления - руководитель корпоративно-инвестиционного блока ПАО "Совкомбанк" Михаил Автухов.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 000 рублей, срок обращения бумаг составит 3 года, купонный период - 91 день.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB и Синара Инвестбанк.